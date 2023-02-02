Трамп призвал Европу больше помогать Украине

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с журналистом Хью Хьюиттом заявил о необходимости Европе больше помогать Киеву, а США — примирить Украину и Россию.

«Соединенным Штатам следует вести переговоры о мире между этими двумя странами, и я не думаю, что им следует посылать слишком много военной помощи», — заявил Трамп.

По его словам, Европа должна нарастить поставки Киеву, так как Евросоюз, по мнению Трампа, делает слишком мало по сравнению с тем, как Киеву помогает Вашингтон.

Трамп заявляет, что хочет сделать так, чтобы Украина и Россия «сражались в последний раз».