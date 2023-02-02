Азербайджанец, попавший в ДТП в Турции, скончался видео; обновлено
Гражданин Азербайджана Ахмед Рзаев, пострадавший в результате наезда автобуса на остановку в Стамбуле, скончался от полученных травм.
Об этом сообщают турецкие СМИ.
Таким образом, число жертв ДТП достигло двух.
*** 10:29
В стамбульском районе Бахчелиэвлер автобус врезался в остановку. В результате погиб один человек, четверо были ранены.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкую прессу, среди пострадавших есть гражданин Азербайджана Ахмед Рзаев.
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