Гражданин Азербайджана Ахмед Рзаев, пострадавший в результате наезда автобуса на остановку в Стамбуле, скончался от полученных травм.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Таким образом, число жертв ДТП достигло двух.

*** 10:29

В стамбульском районе Бахчелиэвлер автобус врезался в остановку. В результате погиб один человек, четверо были ранены.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкую прессу, среди пострадавших есть гражданин Азербайджана Ахмед Рзаев.