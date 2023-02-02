Алиев: Мы все сделали вовремя, не теряли времени зря

Вопросы энергетической безопасности приобрели большую важность для каждой страны, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

«В мире произошло много изменений со времени 8-го Консультативного совета Южного газового коридора, который состоялся здесь год назад. Мир изменился. Вопросы энергетической безопасности приобрели все большую важность для каждой страны. И как мы обычно говорили во время встреч, энергетическая безопасность - это действительно вопрос национальной безопасности», - отметил глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что все, что было сделано посредством наших совместных усилий в направлении строительства новых маршрутов и привлечения новых источников, сейчас кажется гораздо более необходимым, чем когда-либо прежде.

«И хорошо, что мы все сделали вовремя. Мы не теряли времени зря, хотя в ходе реализации проекта «Южный газовый коридор» были определенные задержки. Но в целом мы просто были очень заинтересованы в скорейшем завершении этого проекта, и теперь, кстати, мы уже говорим о расширении. Южный газовый коридор был открыт всего чуть более двух лет назад, но уже сегодня мы говорим о расширении TANAP с 16 до 32 миллиардов кубометров и расширении TAP с 10 до 20 кубометров», - добавил глава государства.