Официальные лица США и других западных стран считают, что число убитых и раненных российских военнослужащих в Украине приближается к 200 тысячам человек.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, наибольшие потери Россия понесла в боях за Бахмут, где уже несколько месяцев идут самые ожесточенные бои. Для взятия города, который Москва рассматривает как ключ к захвату всего восточного Донбасса, российские военные используют плохо обученных новобранцев и бывших заключенных. Последних, пишет NYT, российское военное ведомство и вовсе рассматривает как расходный материал.

По словам высокопоставленного представителя Минобороны США Колина Кала, подобная тактика российских военных обусловлена тем, что у России заканчиваются боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды. Этот дефицит россияне компенсируют, «отправляя заключенных волнами в такие места, как Бахмут и Соледар», заявил представитель ведомства.