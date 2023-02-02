В ночь на 3 февраля произошла авария на улице Мирза Ага Алиева в Насиминском районе Баку, сообщает haqqin.az.

В результате образовался затор в районе Зимнего бульвара. Сообщается, что водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, и машина на большой скорости столкнулась с автомобилями Hyundai и Toyota.

В результате аварии пострадали два пассажира автомобилей Mercedes и Toyota. В Управлении полиции Насиминского района проводится расследование.