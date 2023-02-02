Германия может передать Украине танки Leopard 1

По данным издания, Украина уже израсходовала половину из 60 тыс. зарядов для самоходных зенитных установок Gepard. ФРГ в свое время производила такие снаряды для Катара и Бразилии и теперь пытается уговорить эти страны на реэкспорт.

Германия собирается передать Украине не только танки Leopard 2, но и более старые Leopard 1, однако испытывает сложности с поиском снарядов для своей техники.

К примеру, с представителями Катара данная тема обсуждалась 18 декабря. Представители Берлина также задумались об обратном выкупе 15 «Гепардов» у этой страны. Прогресса в переговорах достичь не удалось, говорится в статье. Аналогичная просьба была отвергнута со стороны бразильских властей в январе.

Бразилия в статье упоминается и в контексте зарядов для танков Leopard 1 - южноамериканская страна отказалась передавать Германии заряды для них. На основании информации о таком запросе Süddeutsche Zeitung делает вывод, что ФРГ задумалась о передаче и таких танков тоже. Газета указывает, что уже принято «принципиальное решение по этому поводу». Агентство DPA, со своей стороны, указывает, что формально шаг еще не согласован.

Германия на прошлой неделе согласовала передачу Украине танков Leopard 2 вдобавок к переданным ранее БМП, гаубицам, зенитным установкам и установкам ПВО.