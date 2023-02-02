Алиев принял делегацию во главе с еврокомиссаром фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с комиссаром Европейского союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон, принимающую участие в 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.
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