Медведев: Запад – «зловещий врач-убийца», фон дер Ляйен – «злобная бабка-повитуха»

По его мнению, «садистское лечение экономики Украины будет проходить постепенно»: «Сначала - это ампутация промышленности и аграрного сектора. Затем паралич экономики в целом. Ну а после - органическая гибель остатков самой страны».

«Цель западных эскулапов отнюдь не в том, чтобы вылечить экономику несчастной страны. У Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран. Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле (немецкий ученый-медик, проводивший медицинские опыты на узниках Освенцима - ред. ) - зловещий врач-убийца. Поэтому Украину ждет печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

«Прекращение жизнедеятельности или смерть бывшего государства будет сопровождаться безумным хохотом, непотребным кривлянием и мерзкими клоунскими ужимками нацистской банды, окончательно спятившей от обилия крови и наркотиков. И гробовым молчанием западных лекарей, с холодным презрением взирающих на агонию ими же замученного пациента…», - отметил зампред Совбеза.

При этом он назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «теткой-гинекологом» и «злобной бабкой-повитухой», которая «изображала (во время визита в Украину 2 февраля - ред.) главного европейского врача».

По мнению Медведева, «быстрое и сказочное выздоровление экономики Малороссии в ЕС» - «это вранье».

Зампред Совбеза считает, что «пока киевский режим при поддержке своих западных кураторов воюет с Россией «до победы», экономика этой несчастной территории стремительно превращается в смрадную труху».

Одновременно он заявил, что «Россия продолжит работать над достижением целей «специальной военной операции»: «А значит, по итогам этого года ВВП Украины может рухнуть еще на 5-10%. Поэтому все более отчетливо видна перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца».

«Чем дольше руководители украинских нацистов будут клянчить и воровать у своих доноров помощь, тем ближе окончательный крах экономики. Ведь заплатить за курс лечения придется сполна», - уверен Медведев.