В Баку мошенник обманывал клиентов сайтов объявлений
Сотрудники столичной полиции задержали Юсифа Магеррамова 1990 года рождения, обвиняемого в мошенничестве, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.
Магеррамов, предположительно, связывался с лицами, продающими мобильные телефоны, выставленные на продажу на сайтах объявлений, узнавал номера их банковских карт и, получив код подтверждения через SMS, снимал средства со счетов. Таким образом он обманул более 30 человек.
Расследование продолжается.
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