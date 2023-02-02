Симсон: ЕС и Азербайджан работают над обеспечением энергобезопасности фото
Обсуждения, которые мы проводим сегодня, происходят в условиях глобального изменения энергетических рынков. Глобальный рост находится под угрозой. А энергетическая безопасность – это первый вопрос, который заставляет нас задуматься.
Об этом на проходящих в Баку 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии заявила комиссар ЕС по энергетическим вопросам Кадри Симсон.
«По этой причине заседания консультативных советов сегодня являются хорошей возможностью. Это показывает, что Европейский союз, Азербайджан и страны-партнеры совместно работают над обеспечением энергетической безопасности и стабильности на рынке», - добавила она.