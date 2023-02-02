Турция обвинила Запад в невыполнении обязательств
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил страны Запада, закрывшие в республике консульства из-за угроз безопасности, в невыполнении союзнических обязательств.
«Если бы они были союзниками, то предупредили бы нас о готовящихся угрозах. Если существует террористическая угроза, разве они не должны информировать нас? Мы спрашивали наше Министерство внутренних дел и разведку. Не было конкретного обмена информацией. Мы считаем, что эти закрытия являются преднамеренными», - сказал он на пресс-конференции в Стамбуле.