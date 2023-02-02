Украина возбудила дело против Пригожина

В Украине возбудили уголовное дело против российского бизнесмена и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора Украины.

В ведомстве уточнили, что Пригожина подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и частью второй статьи 437 («Ведение агрессивной войны») Уголовного кодекса.

В офисе добавили, что в настоящий момент сотрудники ведомства уже допросили двух бойцов ЧВК «Вагнер», находящихся на территории Евросоюза.

Там также заявили о продолжении проверки причастности к деятельности ЧВК еще одного бойца, находящегося в Норвегии.