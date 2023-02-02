В 2020 году мы все столкнулись с беспрецедентными энергетическими вызовами, дефицитом газа или отсутствием его доступных поставок, волатильностью цен, турбулентностью рынка.

Об этом в Баку на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.