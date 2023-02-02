5 лучших идей подарка, которые придутся по душе любимому

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С приходом февраля началась подготовка к самому романтичному празднику в году. Хотя и говорится, что «влюбленные часов и дней не наблюдают», в этот особенный день каждый старается проявить свою любовь интересным подарком.

На этот раз мы, протянув руку дружбы нашим дамам, постарались найти, изучить и собрать воедино лучшие подарки, способные покорить мужские сердца в 2023 году. Итак, готовы? Тогда встречайте ТОП-5. 1) Дарите ему каждый звонок: Только один подарок никогда не утрачивает своей актуальности — новый смартфон. Благодаря 128 ГБ встроенной памяти и поддержке карт microSD с памятью до 1 ТБ в модели Samsung Galaxy A53 найдется место для всех ценных моментов вашей жизни. 4 камеры, размещенные в простом корпусе, позволяют делать настолько четкие фотографии, что вы будете снова и снова влюбляться в черты лица своего мужчины. Смартфон Samsung с превосходными функциями по доступной цене навеки скрепит любовную связь между вами.

2) Прочувствуйте ритм любви: Умные часы Huawei на руке вашего любимого сочетают в себе элегантный дизайн, 2 недели автономной работы и функцию автоматического измерения пульса и уровня кислорода в крови. Этот подарок, мгновенно оповещающий вашего любимого мужчину, как только показатели его здоровья выходят за рамки нормы, покажет ему степень вашей заботы.

3) Шепни ему на ухо о своей любви: На этот раз благодаря наушникам Xiaomi buds 4, стойким к воде, пыли и ветру, путь к сердцу вашего мужчины будет лежать через его ухо. Разумная цена модели с возможностью непрерывного использования до 6 часов подойдет практически для любого бюджета. Сильный ветер или капли дождя? Не проблема! Ничто больше не помешает услышать голос любимой. С этими наушниками, автоматически регулирующими громкость в зависимости от местонахождения, ваш мужчина четко услышит слова «люблю тебя», даже произнесенные вами шепотом.

4) Любите на пике развлечений: Можно с уверенностью сказать, что игровая приставка 8-го поколения PlayStation 4 станет уникальным подарком для мужчин. Эксклюзивные игры и яркая графика PS4 привлекают широкую аудиторию. Благодаря HDR-визуализации эта приставка отображает цвета четко и ярко. 1 ТБ встроенной памяти позволяет сохранять игры, фотографии и видео в едином месте. Ваш любимый сможет играть в новейшие игры без зависания изображения. Этим подарком вы порадуете его никогда не взрослеющего внутреннего ребенка.

5) С любовью поддерживайте его во всех делах: Если ваша вторая половинка мастерски справляется со всеми делами, подарите ему набор инструментов Iskra из 204 предметов, которые должны быть под рукой у каждого мастера. Набор включает в себя различные типы сверл, магнитов, шуруповертов и отверток. Такой подарок его обрадует, а в доме не будет сломанных вещей. Одним словом, набор инструментов «Искра» по вполне доступной цене однозначно стоит того, чтобы его приобрести.