5 лучших идей подарка, которые придутся по душе любимому
С приходом февраля началась подготовка к самому романтичному празднику в году. Хотя и говорится, что «влюбленные часов и дней не наблюдают», в этот особенный день каждый старается проявить свою любовь интересным подарком.
На этот раз мы, протянув руку дружбы нашим дамам, постарались найти, изучить и собрать воедино лучшие подарки, способные покорить мужские сердца в 2023 году. Итак, готовы? Тогда встречайте ТОП-5.
1) Дарите ему каждый звонок: Только один подарок никогда не утрачивает своей актуальности — новый смартфон. Благодаря 128 ГБ встроенной памяти и поддержке карт microSD с памятью до 1 ТБ в модели Samsung Galaxy A53 найдется место для всех ценных моментов вашей жизни. 4 камеры, размещенные в простом корпусе, позволяют делать настолько четкие фотографии, что вы будете снова и снова влюбляться в черты лица своего мужчины. Смартфон Samsung с превосходными функциями по доступной цене навеки скрепит любовную связь между вами.
2) Прочувствуйте ритм любви: Умные часы Huawei на руке вашего любимого сочетают в себе элегантный дизайн, 2 недели автономной работы и функцию автоматического измерения пульса и уровня кислорода в крови. Этот подарок, мгновенно оповещающий вашего любимого мужчину, как только показатели его здоровья выходят за рамки нормы, покажет ему степень вашей заботы.
3) Шепни ему на ухо о своей любви: На этот раз благодаря наушникам Xiaomi buds 4, стойким к воде, пыли и ветру, путь к сердцу вашего мужчины будет лежать через его ухо. Разумная цена модели с возможностью непрерывного использования до 6 часов подойдет практически для любого бюджета. Сильный ветер или капли дождя? Не проблема! Ничто больше не помешает услышать голос любимой. С этими наушниками, автоматически регулирующими громкость в зависимости от местонахождения, ваш мужчина четко услышит слова «люблю тебя», даже произнесенные вами шепотом.
4) Любите на пике развлечений: Можно с уверенностью сказать, что игровая приставка 8-го поколения PlayStation 4 станет уникальным подарком для мужчин. Эксклюзивные игры и яркая графика PS4 привлекают широкую аудиторию. Благодаря HDR-визуализации эта приставка отображает цвета четко и ярко. 1 ТБ встроенной памяти позволяет сохранять игры, фотографии и видео в едином месте. Ваш любимый сможет играть в новейшие игры без зависания изображения. Этим подарком вы порадуете его никогда не взрослеющего внутреннего ребенка.
5) С любовью поддерживайте его во всех делах: Если ваша вторая половинка мастерски справляется со всеми делами, подарите ему набор инструментов Iskra из 204 предметов, которые должны быть под рукой у каждого мастера. Набор включает в себя различные типы сверл, магнитов, шуруповертов и отверток. Такой подарок его обрадует, а в доме не будет сломанных вещей. Одним словом, набор инструментов «Искра» по вполне доступной цене однозначно стоит того, чтобы его приобрести.
Сеть магазинов «Контакт» предлагает тысячи вариантов подарков, способных порадовать сердце вашего любимого. С сегодняшнего дня и до 17 февраля во всех магазинах «Контакт» действуют скидки до 50% при покупке наличными, а при покупке в рассрочку - предоплата до 24 месяцев без процентов и без комиссии. Итак, посетите ближайший магазин сети, чтобы преподнести ему лучший подарок.