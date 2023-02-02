Синоптики о погоде на субботу
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 февраля.
Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным.
Температура воздуха составит ночью 2-4° тепла, днем - 6-9° тепла.
Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.
В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых горных районах ожидается снег, туман, западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 6-9° тепла.
В горах ночью 9-14° мороза, днем - 0-5° мороза.
Ночью и утром в горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.