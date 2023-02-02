Председатель сельского муниципалитета подал в суд на главу Агсу

Жалоба была подана в порядке специального обвинения по статьям 148 (оскорбление) и 308 (злоупотребление служебными полномочиями) УК АР. За нанесенный моральный ущерб Халили хочет отсудить у Багирова 30 тыс. манатов.

Сам жалобщик рассказал, что подал в суд потому, что глава ИВ высмеивал проделанную им работу:

«Недавно Ровшан Багиров проводил встречу с жителями в селе Гагали. В ходе обсуждения деятельности муниципалитета Багиров начал вмешиваться в не относящиеся к его полномочиям вопросы и стал высмеивать деятельность муниципалитета. Вот я и обратился в суд», - сообщил Халили.

Халили добавил, что его жалобу не приняли из-за ошибки в документах, но он собирается обратиться в суд в ближайшие дни.