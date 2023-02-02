Алиев: Запасов азербайджанского газа хватит лет на 100

Глава государства указал, что в Азербайджане работают «над программой снижения потерь. Мы работаем над программой совмещения наших внутренних потребностей в электроэнергии и природном газе, чтобы сэкономить больше газа, который сейчас используем для производства электроэнергии в Азербайджане на экспорт».

«Как только был подписан Меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией по увеличению поставок газа в Европу, мы в Азербайджане начали активную работу по поиску дополнительных возможностей для поставок большего объема газа. Сейчас, помимо добычи с новых месторождений, которую мы ожидаем, к примеру, в этом году, и увеличения добычи с... месторождения «Шахдениз», мы также работаем над энергоэффективностью внутри страны». Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

По словам президента, «экспорт природного газа из Азербайджана растет. В 2021 году он составил около 19 миллиардов кубометров, в прошлом году — 22,6 миллиарда кубометров. А в этом году мы ожидаем 24,5 миллиарда кубометров. Это означает, что Меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией успешно выполняется».

Глава государства также подчеркнул, что Азербайджан расширяет географию поставок газа. «Что касается природного газа, то я уже много раз говорил, что у нас есть запасы природного газа, которых хватит нам и нашим партнерам по крайней мере на 100 лет», - добавил он.

Ильхам Алиев также заметил, что подписание Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Венгрией по поставкам газа расширяет число стран, «входящих в нашу команду. И все это благодаря, во-первых, тесным политическим отношениям между странами-участницами, активной координации и эффективному руководству наших усилий Европейской комиссией и Азербайджаном».

Президент подчеркнул, что это также является отражением энергетического диалога, который был начат между Евросоюзом и Азербайджаном и который охватывает природный газ, электроэнергию, водород, зеленый водород.

«Думаю, что это очень уникальный и очень эффективный формат для нашего сотрудничества», - добавил глава государства.