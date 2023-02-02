Гарибашвили: Грузия заслуживает статус кандидата в ЕС
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал доклад Еврокомиссии о выполнении Грузией технических критериев сближения с Евросоюзом.
«Европейская комиссия опубликовала аналитический отчет о совместимости национальной правовой базы Грузии с законодательством ЕС. Документ наглядно отражает прогресс, достигнутый нашей страной на пути евроинтеграции, и еще раз ясно демонстрирует, что Грузия как первый реформатор достойна предоставления ей статуса страны-кандидата в Евросоюз», - написал Гарибашвили в Twitter.
EU Commission has published an analytical report on 🇬🇪's alignment with the EU acquis. The document clearly reflects our country's progress in the 🇪🇺integration path& once again demonstrates that🇬🇪, as a top reformer deserves to be granted a candidate status.— Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) February 3, 2023