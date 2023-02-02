Норвегия подтвердила намерение закупить танки Leopard 2

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил намерение властей королевства закупить 54 танка Leopard 2.

Ранее канцелярия премьера в своем сообщении отметила, что правительство приняло решение приобрести 54 танка Leopard 2 у германской компании. Также был заключен опцион на покупку еще 18 единиц техники.

«Мы находимся в одной из самых сложных ситуаций в области политики безопасности со времен Второй мировой войны. Покупая немецкие танки, мы гарантируем, что у Норвегии будет такая же техника, как у наших скандинавских соседей и ближайших союзников. Мы также налаживаем более тесные связи с Германией в сфере безопасности», - сказал он на пресс-конференции.