Президент Румынии о вкладе Азербайджана в энергостабильность в Европе

«В последние годы Румыния вложила значительные инвестиции в развитие газотранспортных мощностей и связей с соседними странами. Во-первых, мы проложили совершенно новую транспортную инфраструктуру через Румынию и завершили модернизацию интерконнекторов с Болгарией и Венгрией», - заявил в своем выступлении 3 февраля в Баку на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии президент Румынии Клаус Йоханнис.

Он отметил, что румынская компания Transgaz Romania объединила усилия с операторами газотранспортных систем в Греции, Болгарии и Венгрии для развития вертикального коридора. Обновленный Меморандум о взаимопонимании, подписанный четырьмя компаниями в декабре 2022 года, позволит осуществлять двунаправленные потоки газа между Южной и Центральной Европой через Румынию, повышая безопасность поставок во всем регионе.

Говоря об еще одном важном проекте для Румынии, К.Йоханнис заявил: «Он имеет стратегическое значение для нашего соседа Молдовы. Это газопровод, соединяющий румынскую газовую сеть со столицей Кишиневом, который был введен в эксплуатацию в октябре 2021 года. По этому газопроводу можно поставлять достаточно газа для покрытия годового потребления правобережной Молдовы. Все эти последовательные усилия и крупные инвестиции Румынии открывают серьезные возможности для расширения Южного газового коридора в направлении новых рынков в Юго-Восточной и Центральной Европе. Это беспроигрышная ситуация. География экспорта азербайджанского газа диверсифицируется при одновременном укреплении энергетической безопасности Европы».