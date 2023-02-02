Кремль: «спецоперация» продолжается. Донбасс пока «не до конца защищен»

Донбасс пока «не до конца защищен» и поэтому продолжается российская «военная операция», а безопасность Крыма обеспечена надежно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление МВД Украины о подготовке штурмовых отрядов для освобождения оккупированных РФ территорий.

«Донбасс пока защищен не до конца, поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью, это еще предстоит сделать. Крым, как и Донбасс, - это регион Российской Федерации. Безопасность Крыма обеспечена надежно», - сказал представитель Кремля.