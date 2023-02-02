В Украине ожидают активизации боевых действий

«В феврале-марте мы ожидаем очень активных событий. Задача от Путина - захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем в Донбассе, - это попытка реализации этих планов. Кроме потери в живой силе и технике. Враг пытается выполнить задачу диктатора. Поэтому да, в ближайшее время будут активные события», - сказал он.

При этом Юсов подчеркнул, что украинские Силы обороны «не ждут сложа руки».