В Украине ожидают активизации боевых действий
Интенсивность боев на востоке Украины - попытка реализации задачи российского президента по захвату восточных областей Украины.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
«В феврале-марте мы ожидаем очень активных событий. Задача от Путина - захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем в Донбассе, - это попытка реализации этих планов. Кроме потери в живой силе и технике. Враг пытается выполнить задачу диктатора. Поэтому да, в ближайшее время будут активные события», - сказал он.
При этом Юсов подчеркнул, что украинские Силы обороны «не ждут сложа руки».