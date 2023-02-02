Алиев рассказал об альтернативах природному газу для Азербайджана

Электроэнергетические мощности, которые Азербайджан создаст в течение 1-1,5 года, позволят сэкономить сотни миллионов кубометров природного газа на экспорт. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

«Сегодня вместе с нашими инвесторами Masdar и ACWA Power мы совместно реализуем в Азербайджане два инвестиционных проекта по производству солнечной и ветровой энергии общей мощностью 470 мегаватт. Еще один проект, который уже находится на стадии разработки с компанией BP и реализация которого скоро начнется на освобожденных территориях Джебраильского района, - это проект мощностью 240 мегаватт. В общей сложности это составит 710 мегаватт. И если все пойдет в соответствии с нашими планами, то в течение 1-1,5 года мы будем обладать такой мощностью, и это позволит нам сэкономить сотни миллионов кубометров природного газа для экспорта», - отметил Алиев.

Глава государства также отметил, что Азербайджан обладает потенциалом для развития зеленой энергетики: «У Азербайджана также имеется потенциал для развития зеленой энергетики. Это уже подтверждено. Только потенциал ветровой энергии на море составляет 157 ГВт, объем ветровой и солнечной энергии на суше — 27 ГВт. Также до 10 ГВт ветровой и солнечной энергии на территориях, которые мы освободили более двух лет назад в результате Отечественной войны. Мы также обнаружили большой потенциал в Нахчыванской Автономной Республике. Сейчас идет процесс переговоров по оценке возможности строительства солнечной электростанции мощностью 500-мегаватт. И я думаю, что у нас будет еще больше мощностей», - сказал президент.