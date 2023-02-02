Стрелков признал: Украина не намерена сдавать Бахмут

В последние дни российские СМИ и соцсети распространяют информацию, что украинская армия якобы готовится оставить Бахмут. Это неправда, заявляет бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков). Об этом он написал на своем канале в Telegram.

По его словам, особых успехов у российской армии на Бахмутском направлении нет. «Противник провел в Бахмут сильные подкрепления. В связи с переброской свежих подкреплений в Бахмут можно предполагать, что на данном этапе ВСУ сдавать город и отходить на новые рубежи не намерены», - написал Стрелков.

Он также признал, что российская авиация оказалась неспособна помешать усилению ВСУ в Бахмуте. Она может только иранскими беспилотниками «долбить только стационарные объекты из-за отсутствия оперативной воздушной и космической разведки».

Стрелков уверяет, что на Бахмутском направлении «Вагнер» вновь придется город штурмовать (собственно, штурм и так продолжается с незначительными тактическими продвижениями).