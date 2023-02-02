В Анкаре обратились к послу США: «Уберите грязные руки от Турции»

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу призвал посла США в Анкаре «убрать грязные руки» от страны и обвинил его в попытке взбудоражить страну. Слова министра приводит телеканал Habertürk.

По его словам, каждый посол США беспокоится о том, как бы навредить Турции. При этом послы США собирали других дипломатов и давали им советы. Такая же ситуация имела место и в Европе, которой управляет американское диппредставительство, пояснил министр. При этом он подчеркнул, что Соединенным Штатам испортил игру президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я говорю здесь американскому послу, что я знаю, каким журналистам он давал задания. Уберите свои грязные руки от Турции, я четко знаю, какие шаги вы сделали и как вы хотите взбудоражить Турцию», - сказал Сойлу.