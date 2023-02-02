Начало работы Консультативного совета по зеленой энергии наряду с Консультативным советом по Южному газовому коридору является подтверждением того, что зеленая энергия наравне с природным газом является приоритетом для Азербайджана, заявил в ходе своего выступления на пленарной сессии 9-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Подчеркнув, что Азербайджан - надежный стратегический партнер стран региона и Европы в сфере энергоснабжения, министр сказал, что 2023 год является решающим в деятельности, связанной как с Южным газовым коридором, так и передачей в Европу зеленой энергии Каспия: «В 2022 году объем поставок газа в Европу по Южному газовому коридору был доведен до 11,4 млрд кубометров. Для того чтобы к 2027 году удвоить объем поставок газа и довести его до 20 млрд кубометров, нам необходимо ускорить принятие решений по инвестициям в инфраструктуру и апстрим, не теряя времени, консолидировать все позиции акционеров и начать расширение коридора за счет комплексной диверсификации», - отметил министр.

По его словам, создание коридора зеленой энергии, источником которого является Азербайджан, на сегодняшний день также является важным стратегическим приоритетом для Азербайджана: «В декабре прошлого года при политической поддержке Европейской комиссии Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия предприняли исторический шаг по соединению Каспия с Европой зеленой энергией», - заявил он.

«На начальном этапе по данному маршруту, который претендует на звание коридора зеленой энергии 21 века, планируется передача 3-4 ГВт зеленой энергии. Сотрудничество с зарубежными энергетическими компаниями по проектам зеленой энергии мощностью более 25 ГВт позволяет Азербайджану в ближайшем будущем стать важным и надежным партнером для Европы, поставляющим зеленую энергию и водород», - сказал Шахбазов.