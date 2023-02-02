Армения не может «рисковать тремя миллионами армян ради Карабаха», заявил депутат от правящей партии Армении «Гражданский договор» Гурген Арсенян, отвечая на упреки, озвучиваемые в адрес действующей власти.

При этом Арсенян обвинил участников слушаний в безответственности.

«Вы готовы отвечать за свои слова и за озвученные ранее угрозы. Сидите лишь и пальчиком машете. Правильно расставляйте приоритеты. Начните наконец все представлять правильно. Вы вообще кто такие, ара?» - заявил с трибуны парламента депутат, критикуя своих оппонентов.

По мнению Арсеняна, народ вынес вердикт действующей оппозиции еще на выборах 2021 года.

Высказывания соратника Никола Пашиняна вызвали словесную перепалку.

Возглавивший слушания председатель парламентской фракции оппозиционного блока «Армения» Сейран Оганян призвал присутствующих сохранять молчание и позволить Арсеняну продолжать свою речь.

«Манипулирование карабахским вопросом не даст вам возможности прийти к власти в Армении. Забудьте об этом», - заявил парламентарий, добавив, что правящая партия Армении - ответственная власть, которая обеспечивает обслуживание государственных интересов Армении.

Арсенян добавил, что налаживание отношений с Турцией исходит из национальных интересов Армении. Более того, он призвал присутствующих воздержаться от ксенофобских высказываний, поскольку «они наносят лишь вред».