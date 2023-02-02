Украина может разорвать дипотношения с Ираном

Украина может разорвать дипломатические отношения с Ираном в любой момент. Ключевым фактором здесь будет поведение Тегерана, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

«Я не знаю, кто бил по объектам военной инфраструктуры в Иране. Мы Ирану ничего злого исторически не сделали. Они начали передавать боевые дроны-камикадзе России. Они пересекли границу», - заявил Кулеба, комментируя взрывы на иранских заводах в конце января.

«Это наш сигнал Ирану - как бы выгодно ни казалось вам сотрудничество с Россией против Украины, уверяем вас, что негативные последствия этого сотрудничества в разы превысят любую выгоду. Дальше уже решение Ирана, как им поступить», - сказал министр.

Кулеба указал, что он внес на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Этот вопрос остается открытым. «Решение может быть принято в любой момент в зависимости от дальнейшего поведения Ирана», - добавил он.