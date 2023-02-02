Наша команда провела семь контрольных матчей, в которых одержала шесть побед. Это был этап подготовки к играм чемпионата Европы в дивизионе «С», которые пройдут 18-23 июля в Андорре.

Вот результаты матчей с участием сборной Азербайджана на сборах в Анкаре: «Этимесгут Беледийе» (81:62), «ТЕД Университеси» (56:58), «Истанбул Йылдызлары» (98:87), «Анкара Баскетбол Ихтисас» (85:51), «Этимесгут Эрьяман Йылдызлары» (87:59), «Чаба Академи» (84:43), «Чанкая Йылдызлар» (67:56).