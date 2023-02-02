Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния создали рабочую группу для реализации проекта поставок электроэнергии из Азербайджана в Центральную Европу. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам совещания в Баку представителей четырех стран.

«Крупномасштабный проект по транспортировке экологически чистой электроэнергии из Азербайджана через Грузию и Румынию в Венгрию будет способствовать достижению двух важных целей. Инвестиции в него помогут укрепить нашу энергетическую безопасность и защитить климат на планете. Эта совместная инвестиция уникальна, поскольку мы проложим по дну Черного моря самый длинный в мире подводный электрический кабель протяженностью 1 195 км. Сегодня Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия создали рабочую группу и поставили задачу подготовить технико-экономическое обоснование (ТЭО) этого проекта», - написал Сийярто в Facebook.

В декабре в Бухаресте лидеры четырех стран заключили соглашение о поставках электроэнергии из Азербайджана через Грузию и далее по подводному кабелю в Румынию, а оттуда в Венгрию. Сразу после этого Сийярто сообщил, что ТЭО проекта было заказано еще в апреле итальянской компании, а его стоимость в €2,5 млн будет покрыта за счет средств Всемирного банка. Документ будет готов к концу 2023 года.

Сийярто отметил, что Еврокомиссия считает этот проект важным для всей Европы и выделила на него €2,3 млрд. Инвестиции в него рассчитаны на период до четырех лет. Предусматривается, что часть экологически чистой электроэнергии, поступающей из Азербайджана через Грузию и Румынию, будет использоваться в Венгрии, а часть - идти оттуда в другие страны. Вдоль линии электропередачи планируется проложить волоконно-оптический кабель.