Анкара: Запад пытается нанести ущерб имиджу Турции

Попытки нанести ущерб имиджу Турции противоречат принципам дружбы и союзническим отношениям с Анкарой, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии напомнил о вызове послов девяти стран в МИД Турции на фоне решений о временном закрытии ряда дипмиссий под предлогом угрозы безопасности. По словам Чавушоглу, действия этих стран носят «целенаправленный характер», передает Anadolu.

«Дипмиссии были закрыты без уведомления турецкой стороны о деталях угроз. В МВД Турции сообщили, что зарубежные коллеги не делились с ними данными по угрозам безопасности. Это означает, что в вопросе закрытия дипмиссий налицо шаги, имеющие определенные цели», - подчеркнул он, добавив, что у Анкары есть данные о том, что определенные страны обратились к зарубежным коллегам с призывом «поддержать акцию по закрытию консульств».

Чавушоглу выразил уверенность, что попытки влияния на электорат Турции в период подготовки к выборам обречены на провал: «Наш народ прекрасно осознает истинные причины подобных действий. Поэтому ожидаем от коллег искреннего и честного подхода».