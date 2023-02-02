Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 16:52

Категорическое «нет», которое произнес президент Джо Байден, когда журналисты спросили его, поставят ли США Украине самолеты F-16, безусловно, обескуражило украинских военных. Однако вместо истребителей Киев, вероятно, совсем скоро получит нечто еще более важное, одновременно более дешевое и эффективное в нынешней обстановке. Агентство Reuters объявило, что до конца этой недели Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 2,2 миллиарда долларов. В него, как объявлено, войдет новое оборудование для ПВО Patriot, новая партия противотанкового оружия Javelin, а самое главное — некий гибрид бомбы и ракеты под длинным названием Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB («Запускаемые с земли бомбы малого диаметра»), который изобрела компания Boeing вместе с Saab AB.

О том, что это оружие может быть поставлено, Boeing объявил еще в минувшем ноябре и вот теперь дело, судя по всему, дошло до передачи его Украине. Решение о GLSDB cтало в каком–то смысле соломоновым. Украинцы давно уже просят, просто умоляют передать им одновременно и натовские истребители, и дальнобойное оружие ATACMS. Последние системы имеют дальность стрельбы до 300 километров, но Вашингтон отказывает Киеву в их поставках, опасаясь, что ВСУ начнут обстреливать цели на территории России, а это приведет к конфликту с непредсказуемыми последствиями. Обещания украинских руководителей не бить по территории России из американского оружия (об украинских ракетах, которые поразили две базы российских стратегических бомбардировщиков в 700 километрах от границы, речь не идет) не были услышаны в Вашингтоне. Но эврика! Появилось решение, которое, как считает военный аналитик Бенжамин Пиллет, «может в корне поменять условия игры». Дело в том, что маленькие эти «бомбочки» летят на расстояние до 150 километров, а это почти в два раза больше, чем снаряды легендарных HIMARS, появление которых в Украине минувшим летом резко изменило положение на поле боя. GLSDB летят по GPS и имеют невероятную точность попадания, их можно использовать при любой погоде. После того, как ракета достигает установленной высоты, бомбы малого диаметра отделяются от мотора и идут на заданную цель, которую поражают под любым углом и с любого направления. Они несут заряд весом 250 фунтов (около 110 килограммов), который может поразить разнообразные цели - от бункеров и танков до сосредоточения живой силы.