Американские бомбы вызовут хаос в логистике российской армии наша корреспонденция
Категорическое «нет», которое произнес президент Джо Байден, когда журналисты спросили его, поставят ли США Украине самолеты F-16, безусловно, обескуражило украинских военных. Однако вместо истребителей Киев, вероятно, совсем скоро получит нечто еще более важное, одновременно более дешевое и эффективное в нынешней обстановке.
Агентство Reuters объявило, что до конца этой недели Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 2,2 миллиарда долларов. В него, как объявлено, войдет новое оборудование для ПВО Patriot, новая партия противотанкового оружия Javelin, а самое главное — некий гибрид бомбы и ракеты под длинным названием Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB («Запускаемые с земли бомбы малого диаметра»), который изобрела компания Boeing вместе с Saab AB.
О том, что это оружие может быть поставлено, Boeing объявил еще в минувшем ноябре и вот теперь дело, судя по всему, дошло до передачи его Украине.
Решение о GLSDB cтало в каком–то смысле соломоновым. Украинцы давно уже просят, просто умоляют передать им одновременно и натовские истребители, и дальнобойное оружие ATACMS. Последние системы имеют дальность стрельбы до 300 километров, но Вашингтон отказывает Киеву в их поставках, опасаясь, что ВСУ начнут обстреливать цели на территории России, а это приведет к конфликту с непредсказуемыми последствиями. Обещания украинских руководителей не бить по территории России из американского оружия (об украинских ракетах, которые поразили две базы российских стратегических бомбардировщиков в 700 километрах от границы, речь не идет) не были услышаны в Вашингтоне.
Но эврика! Появилось решение, которое, как считает военный аналитик Бенжамин Пиллет, «может в корне поменять условия игры». Дело в том, что маленькие эти «бомбочки» летят на расстояние до 150 километров, а это почти в два раза больше, чем снаряды легендарных HIMARS, появление которых в Украине минувшим летом резко изменило положение на поле боя.
GLSDB летят по GPS и имеют невероятную точность попадания, их можно использовать при любой погоде. После того, как ракета достигает установленной высоты, бомбы малого диаметра отделяются от мотора и идут на заданную цель, которую поражают под любым углом и с любого направления. Они несут заряд весом 250 фунтов (около 110 килограммов), который может поразить разнообразные цели - от бункеров и танков до сосредоточения живой силы.
Использование GLSDB может вызвать настоящий хаос в логистических цепочках российской армии. Если раньше ей пришлось с появлением HIMARS отводить свои склады с вооружением и командные штабы на расстояние 80-100 километров от линии фронта, то теперь придется двигаться еще дальше, до 150-200 километров, что, безусловно, затруднит управление войсками и доставку боеприпасов на передовую.
«GLSDB здорово сократит убежище для русских, - говорит бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. — Жизнь для них будет значительно менее комфортной — включая тех, кто отвечает за безопасность авиабаз, морского флота и складов в Крыму».
В последнее время в США развернулась мощная дискуссия о том, может ли украинская армия взять Крым в этом году. Пока побеждают скептики, но факт остается фактом — с помощью умных «бомбочек» ВСУ смогут поражать цели, по крайней мере, на половине полуострова.
Возможные поставки GLSDB активно комментируют не только американские и западноевропейские, но и азиатские СМИ. EurAsian Times, например, пишет, что это оружие может сделать весьма уязвимым и российскую ПВО, включая небезызвестные «Панцирь» и ТОР. «Поставки GLSDB, - пишет издание - знаменует собой значительный отход от предыдущей позиции американской администрации, которая противилась предоставлению Украине дальнобойного оружия».
Так, убеждены американские военные аналитики, дело постепенно дойдет и до ATACMS, которые, например, смогут установить полный огневой контроль над Крымом.
Что же касается твердого «нет» президента Байдера в ответ на вопрос о самолетах, то здесь, как говорится, у дипломатов и политиков «нет» часто означает «может быть», тем более что ряд европейских государств готов поделиться с Украиной своим арсеналом F-16.