Госкомитет пообещал в этом году вернуть жителей в Лачин, Шуша и Зангилан

В этом году должно быть обеспечено возвращение в родные очаги жителей города Лачин, сел Забух и Сус, городов Шуша и Зангилан, об этом на заседании коллегии заявил председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев.

Он отметил, что согласно поручению главы государства, в этом году должно быть обеспечено возвращение на родные земли жителей города Лачин, сел Забух и Сус, городов Шуша и Зангилан.

Председатель Государственного комитета отметил, что «в связи с реализацией мероприятий, предусмотренных «I Государственной программой по Большому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана», перед нами стоят важные задачи, и для их полного и своевременного выполнения мобилизованы все возможности».