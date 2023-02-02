В Минздраве встретились с делегацией Федерации ассоциаций женского здоровья Турции

Согласно сообщению, министр Теймур Мусаев отметил образцовое сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки, как и во всех сферах, между Азербайджаном и Турцией: «С первых лет восстановления Азербайджаном независимости между министерствами здравоохранения двух стран установились официальные отношения. Правовую основу сотрудничества составляет «Протокол о двустороннем сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки», подписанный между министерствами 9 февраля 1994 года. Затем сотрудничество было продолжено в рамках «Соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки».

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией во главе с председателем Федерации ассоциаций женского здоровья Турции профессором Гюрканом Унджуном, рассказали в пресс-службе ведомства.

Министр подчеркнул, что в Азербайджане одним из приоритетных вопросов является охрана здоровья матери и ребенка: «...С 2006 года здоровье матери и ребенка cтало одним из приоритетных вопросов здравоохранения. С того времени и по настоящее время в этой сфере принято несколько государственных программ и законов».

Теймур Мусаев также напомнил о состоявшемся в Стамбуле в октябре прошлого года Всемирном тюркском медицинском конгрессе: «В рамках международного мероприятия состоялась встреча министров здравоохранения стран - членов Организации тюркских государств (ОТГ). В ходе встречи делегация Министерства здравоохранения Азербайджана выдвинула несколько важных предложений, которые были положительно восприняты министрами здравоохранения стран - членов Организации. Одним из них было создание Единых стандартов медицинского образования в странах - членах ОТГ».

В завершение Теймур Мусаев выразил заинтересованность повысить уровень сотрудничества Министерства здравоохранения Азербайджана с Федерацией ассоциаций женского здоровья Турции.

В то же время профессор Гюркан Унджу поблагодарил за теплый прием и выразил уверенность, что организованный в Баку «Азербайджано-турецкий конгресс ассоциаций женского здоровья» внесет большой вклад в дальнейшее развитие сотрудничества.

Стороны договорились расширять и углублять двустороннее взаимодействие.