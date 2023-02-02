Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:57

На фоне акции азербайджанских активистов на дороге Лачин - Ханкенди, продолжающейся уже на протяжении почти двух месяцев, вновь стала актуальной тема мандата российских миротворцев, находящихся в Карабахе. Власти Армении считают, что миротворцы должны вмешаться в действия азербайджанских активистов, поскольку, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, контроль над дорогой, именуемой «Лачинским коридором», полностью находится под их ответственностью. По мнению Еревана, если российские миротворцы этого не сделают, то в регионе должен быть размещен международный миротворческий контингент.

Однако некоторые пророссийски настроенные политики и эксперты, пытающиеся реагировать на растущие в Армении протесты против России и ее миротворческих сил, считают, что возможности российских военных ограничены. Их число невелико, мандат не определен, а полномочия, связанные с применением оружия и вмешательством в различные события, не уточняются. Известно, что через несколько дней после окончания боевых действий российская сторона представила Азербайджану некий документ, касающийся мандата миротворческих сил, но Баку этот документ не подписал. Армения же свою подпись поставила 21 ноября 2020 года, через 11 дней после капитуляции во Второй Карабахской войне. В тот день министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Путина отправился в Ереван, где встретился со своим армянским коллегой – ныне послом Армении в России – Вагаршаком Арутюняном и премьер-министром Николом Пашиняном. Тогда СМИ сообщали, что министры обороны Армении и России «подписали пакет документов, регулирующих круг действий миротворческого контингента РФ в зоне карабахского конфликта». До сих пор содержание этих документов не разглашалось, но недавно правительство Армении решило обнародовать засекреченный текст.

Согласно преданному огласке документу, миротворческие силы, дислоцированные вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора, должны «обеспечивать безопасный проезд всех видов транспортных средств, беспрепятственную доставку международной гуманитарной помощи, проводить мониторинг режима прекращения огня, реагировать на нарушения обязательства о неприменении силы, противодействовать беспорядкам в зоне ответственности, способствовать полноценной жизни в Карабахе, защищать жизненно важные объекты» и т.д. Отмечается, что при выполнении поставленных задач миротворческий контингент имеет право применять оружие в следующих условиях: в случае попытки принудительного отстранения персонала от выполнения возложенных на него задач; в случае насильственных посягательств со стороны вооруженных формирований или отдельных лиц; в случае возникновения угрозы жизни и здоровью гражданского населения. Но каким образом Россия и Армения подписали документ о полномочиях миротворческих сил, дислоцированных на территории Азербайджана? Это абсурд, потому что без подписи Баку такой документ просто не может вступить в силу. То есть юридически присутствие миротворцев основано только на трехсторонней декларации от 10 ноября. Тем не менее в прошлом году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что даже если Азербайджан не подписал этот документ, он все равно имеет силу. «Для полной реализации этого мандата достаточно подписей Армении и России, а если нет, значит, необходимо принять меры по подтверждению этого мандата на международном уровне или наделению миротворцев более широким международным мандатом», - сказал Пашинян.

На состоявшейся в январе этого года пресс-конференции армянский премьер заявил, что документ является продолжением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и может действовать без подписи Азербайджана. «Азербайджан действительно не подписал его, но, если мне не изменяет память, в этом документе нет ни одного указания на то, что он вступает в силу только после того, как его подпишут три стороны», - сказал премьер-министр. Абсурдность этого аргумента Пашиняна отметил Артур Хачикян, доктор политических наук Стэнфордского университета (США). В заявлении армянской службе «Радио Свобода» он сказал, что без согласия Азербайджана российские миротворцы не могут реализовать документ, подписанный Арменией и Россией 21 ноября 2020 года. «Представьте, что сейчас, допустим, Россия и Армения подписывают документ о том, что будет происходить, скажем, в Абхазии или Южной Осетии, на территории Грузии. Такого быть не может, вы не можете подписать договор и определить, что будет происходить на территории другого государства. Если мы считаем Карабах территорией Азербайджана – а получается, что международное сообщество полагает именно так, – мы не можем этого сделать. Представляете, если Россия и Азербайджан подпишут договор о том, что будет происходить, например, в Ереване или Гюмри?» - подчеркнул Хачикян. По словам политолога, деятельность российских миротворцев в Карабахе определяется только документом от 9 ноября 2020 года, который был подписан Азербайджаном. Там зафиксировано размещение российских миротворческих сил, но ничего не сказано о том, чем они будут заниматься. Кроме того, по словам Хачикяна, российский миротворческий контингент имеет мандат на обеспечение мира, но не на принуждение к нему; следовательно, он не может применять силу.