Крупный мафиози притворялся шеф-поваром

Греко находился в розыске с 2006 года по делу об убийстве двух братьев и покушении на убийство еще одного человека в 1991 году. Осужденный на пожизненное заключение убийца, принадлежащий к итальянской мафии Ндрангета, был задержан в городе Сент-Этьен во Франции. 63-летний мафиози жил под псевдонимом Пауло Димитрио и выдавал себя за шеф-повара в местной пиццерии по меньшей мере три года. Он скрывался в этом небольшом городке недалеко от Лиона на юго-востоке Франции с 2014 года, где работал и в других ресторанах.

Во Франции арестовали после 16 лет поисков крупного мафиози Эдгаро Греко, который несколько лет выдавал себя за шеф-повара, сообщает BBC.

Поимка Эдгаро Греко в Сент-Этьене - уже второй арест высокопоставленного мафиози итальянскими властями за несколько недель. В середине января во время посещения клиники на Сицилии был арестован Маттео Мессина Денаро, который находился в бегах 30 лет.

Греко разыскивался по делу о жестоком убийстве двух братьев во время разборок между двумя мафиозными группировками в начале 1990-х годов. Братья Стефано и Джузеппе Бартоломео были убиты, предположительно, забиты до смерти, в рыбной лавке в маленьком городке Козенца в январе 1991 года. Их тела так и не были найдены, как предполагается, они были растворены в кислоте. Греко был участником конкурирующей банды, и ему также было предъявлено обвинение в покушении на убийство другого человека в том же году в том же городе.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедоси высоко оценил работу полиции, благодаря которой будет привлечен к ответственности один из самых злостных преступников Италии.