«Хотел убить королеву»: шокирующее признание британца
Британец, в декабре 2021 года проникший с арбалетом на территорию Виндзорского замка, в ходе судебного заседания признался в том, что планировал убить отмечавшую там Рождество королеву Елизавету II.
Как сообщает BBC, использование оружия «с намерением нанести вред или потревожить» монарха подпадает под одно из положений закона о государственной измене от 1842 года.
21-летний Жасвант Сингх Чаил признал свою вину еще по двум обвинениям - он угрожал королеве убийством и незаконно проник на территорию замка с заряженным оружием.
Приговор молодому человеку, который сейчас находится в психиатрической больнице Бродмур и присутствовал на слушании по видеосвязи, должен быть вынесен 31 марта.
25 декабря 2021 года Чаил проник на охраняемую территорию замка, однако ему не удалось попасть ни в одно из расположенных там зданий. Мужчина в маске был замечен и задержан охраной. Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте. После этого, по данным СМИ, британские власти приняли решение ужесточить законодательство, касающееся приобретения арбалетов и владения ими.