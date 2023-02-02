«Хотел убить королеву»: шокирующее признание британца

Британец, в декабре 2021 года проникший с арбалетом на территорию Виндзорского замка, в ходе судебного заседания признался в том, что планировал убить отмечавшую там Рождество королеву Елизавету II.

Как сообщает BBC, использование оружия «с намерением нанести вред или потревожить» монарха подпадает под одно из положений закона о государственной измене от 1842 года.

21-летний Жасвант Сингх Чаил признал свою вину еще по двум обвинениям - он угрожал королеве убийством и незаконно проник на территорию замка с заряженным оружием.