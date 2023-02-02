Вашингтон потребовал у Анкары прекратить экспорт товаров в Россию

Соединенные Штаты в ходе переговоров с Турцией потребовали от Анкары прекратить экспорт товаров в Россию, так как это якобы помогает Москве вести войну.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, на этой неделе заместитель министра финансов США Брайан Нельсон, курирующий в своем ведомстве противодействие терроризму и финансовую разведку, провел переговоры с турецкими властями, в ходе которых заявил, что через Турцию в Россию попали санкционные товары на десятки миллионов долларов и некоторые из них могут быть использованы в интересах Минобороны РФ.