Вашингтон потребовал у Анкары прекратить экспорт товаров в Россию
Соединенные Штаты в ходе переговоров с Турцией потребовали от Анкары прекратить экспорт товаров в Россию, так как это якобы помогает Москве вести войну.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его сведениям, на этой неделе заместитель министра финансов США Брайан Нельсон, курирующий в своем ведомстве противодействие терроризму и финансовую разведку, провел переговоры с турецкими властями, в ходе которых заявил, что через Турцию в Россию попали санкционные товары на десятки миллионов долларов и некоторые из них могут быть использованы в интересах Минобороны РФ.
Bloomberg отмечает, что в ближайшие недели американские и европейские чиновники вновь намерены посетить Турцию для обсуждения данного вопроса.
По американским данным, десятки турецких компаний в марте-октябре отправили в Россию потенциально подсанкционные товары на $800 млн, включая оборудование на $300 млн и электронику на $80 млн.
Нельсон также указал Турции на то, что попавшие под санкции российские суда заходят в ее порты.
Не присоединившись к санкциям и сохранив авиасообщение с Россией, Турция вышла на 2-е место в перечне крупнейших поставщиков товаров в РФ, потеснив Германию: ее ежемесячный экспорт достиг почти $1 млрд, хотя до войны не превышал $500 млн, следует из оценок Института международных финансов (IIF).