Тамилла Алиева, собкор 18:29

В 2022 году Государственным агентством обязательного медицинского страхования (Агентство) была организована просветительская кампания с целью повышения осведомленности населения о системе обязательного медицинского страхования. По словам руководителя Департамента маркетинга и связей с общественностью Агентства Айнуры Ахмедовой, для точного и полного информирования общественности об обязательном медицинском страховании в рамках кампании осуществлены проекты и мероприятия в нескольких направлениях. «С целью удобного пользования обязательным медицинским страхованием, информирования населения об этапах использования, пакете услуг, освещения проделанной организацией работы в общей сложности разглашено 146 сведений. Об инновациях в системе, ее преимуществах на различных теле- и радиоканалах и каналах интернет-телевидения было показано 348 передач/сюжетов. Были даны ответы на 563 запроса, поступивших из медиа, и на 22 027 вопросов, направленных через соцсети» — сказала она.

А.Ахмедова подчеркнула, что в социальных сетях также ведется просветительская работа, и на страницах Агентства в социальных сетях всего опубликовано 4364 поста. В то же время указанные рекламные кампании составляли основу проведенной просветительской работы. 1. В прямом эфире «Реал ТВ» в связи с обязательным медицинским страхованием прошли трансляции 34 передач под названием «Tibbi sığorta saatı» («Время медицинского страхования»). Прямые трансляции транслировались на странице Агентства в Facebook. 2. В транслируемой по «ASAN радио» рубрике «1 вопрос, 1 ответ» слушателям периодически предоставлялась информация об обязательном медицинском страховании. 3. На мониторах всех 25 центров «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal» по всей республике транслировались видеоролики просветительского характера в связи с обязательным медицинским страхованием (пакет услуг, правила получения медицинских услуг в рамках ОМС, система обязательного медицинского страхования в частных медицинских учреждениях и т.д.)