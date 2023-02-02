Госагентство медстрахования просвещает народ время разбрасывать камни
В 2022 году Государственным агентством обязательного медицинского страхования (Агентство) была организована просветительская кампания с целью повышения осведомленности населения о системе обязательного медицинского страхования.
По словам руководителя Департамента маркетинга и связей с общественностью Агентства Айнуры Ахмедовой, для точного и полного информирования общественности об обязательном медицинском страховании в рамках кампании осуществлены проекты и мероприятия в нескольких направлениях. «С целью удобного пользования обязательным медицинским страхованием, информирования населения об этапах использования, пакете услуг, освещения проделанной организацией работы в общей сложности разглашено 146 сведений. Об инновациях в системе, ее преимуществах на различных теле- и радиоканалах и каналах интернет-телевидения было показано 348 передач/сюжетов. Были даны ответы на 563 запроса, поступивших из медиа, и на 22 027 вопросов, направленных через соцсети» — сказала она.
А.Ахмедова подчеркнула, что в социальных сетях также ведется просветительская работа, и на страницах Агентства в социальных сетях всего опубликовано 4364 поста.
В то же время указанные рекламные кампании составляли основу проведенной просветительской работы.
1. В прямом эфире «Реал ТВ» в связи с обязательным медицинским страхованием прошли трансляции 34 передач под названием «Tibbi sığorta saatı» («Время медицинского страхования»). Прямые трансляции транслировались на странице Агентства в Facebook.
2. В транслируемой по «ASAN радио» рубрике «1 вопрос, 1 ответ» слушателям периодически предоставлялась информация об обязательном медицинском страховании.
3. На мониторах всех 25 центров «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal» по всей республике транслировались видеоролики просветительского характера в связи с обязательным медицинским страхованием (пакет услуг, правила получения медицинских услуг в рамках ОМС, система обязательного медицинского страхования в частных медицинских учреждениях и т.д.)
Серия мероприятий
4. Для информирования представителей государственных и негосударственных учреждений, образовательных учреждений о процессе обращения в медицинские учреждения в рамках обязательного медицинского страхования, пакете услуг, порядке выдачи направлений, семейном враче и т.д. проведено 148 просветительских мероприятий с участием 11 104 человек.
5. С целью информирования общественности, совершенствования работы с представителями прессы и НПО проведены пресс-конференции, медиатуры, тренинги.
SMS-просвещение
6. Отправлены просвещающие SMS-сообщения на 4 860 000 сотовых номеров различных мобильных операторов страны. В сообщениях также указана ссылка на сайт Агентства . В сообщениях содержалась информация о правилах предоставления медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB. Помимо этого, в сообщениях, отправленных на сотовые номера 16 000 ветеранов, была отражена информация об обязательном медицинском страховании.
Печатные материалы и просветительская работа в государственных медицинских учреждениях
7. С целью информирования населения об обязательном медицинском страховании и ранней профилактике заболеваний изготовлено 490 000 буклетов 7 наименований и постеры 9 наименований. Изготовлено 16 217 единиц промопродукции с логотипом организации. Печатные материалы и промопродукция розданы населению через государственные структуры и неправительственные организации, государственные медицинские учреждения, подведомственные TƏBİB, международную выставку «Medinex». Буклеты также размещены на официальной интернет-странице Агентства (https://its.gov.az/page).
8. На квитанциях, выдаваемых гражданам в государственных медицинских учреждениях, указывается, что «все услуги пакета услуг обязательного медицинского страхования бесплатны».
9. На мониторах более чем 20 медицинских учреждений были продемонстрированы видеоролики просветительского характера в связи с системой обязательного медицинского страхования.
10. 31 рекламный щит (скроллеры, билборды и т.д.) изготовлен и установлен на открытых площадках города Баку.
11. В 18-ти станциях метро размещено 40 информационных досок об обязательном медицинском страховании.
Выражаем глубокую благодарность всем партнерам, поддержавшим Агентство в просвещении населения в связи с обязательным медицинским страхованием, и желаем продолжения нашего сотрудничества.
Для получения информации в связи с обязательным медицинским страхованием граждане могут отслеживать сайт (https://its.gov.az/) и страницы Агентства в социальных сетях.