Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 18:41

После долгих обсуждений западная коалиция наконец приняла политическое решение об отправке на Украину своих основных танков. Однако до того, как появится возможность полностью задействовать их на поле боя, должно пройти еще немало времени: впереди – доставка боевых машин, подготовка и обучение личного состава. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в рамках первой партии ВСУ получит от 120 до 140 единиц современных западных танков. Ранее в Минобороны страны сообщали, что ожидают их появления на поле боя уже в марте. В конце января украинские танкисты прибыли в Великобританию для обучения на Challenger 2.

Также, по информации Financial Times, украинские военнослужащие скоро начнут осваивать танки Leopard 2. Это может произойти на следующей неделе в рамках учебной миссии, финансируемой Евросоюзом. А в конце января в Белом доме сообщали, что «в течение ближайших недель» украинские военные начнут обучение по управлению американскими M1 Abrams. Но, судя по всему, прибытие западной танковой техники на Украину и освоение боевых машин военнослужащими произойдет не раньше весны. Иными словами, западные танки не помогут в нынешней относительно непростой для украинской армии зимней кампании. Тем не менее, позже эти танки, по мнению военных экспертов, еще скажут свое слово на поле боя. Несомненно, окончательное решение западной коалиции о поставке Киеву тяжелых современных танков изменит многое. Некоторые эксперты полагают даже, что поставки танков приведут к перелому ситуации на фронте. Но так ли это на самом деле? Бывший бригадный генерал британской армии и старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (ISS) Бен Барри заявил в интервью ВВС, что западные танки внесут ощутимые коррективы в оперативную обстановку, но вряд ли сыграют решающую роль. История показывает, что одними танками войну не выиграть. Британцы впервые использовали сотни танков, чтобы выйти из тупика, созданного позиционной войной в битве при Камбре в ноябре 1917 года. Сначала они добились значительных успехов, но вскоре большая часть машин вышла из строя, и немецкие контратаки свели на нет техническое преимущество британцев. Но танки можно использовать и в оборонительных целях. В 1940 году британская и французская армии с помощью танков остановили наступление нацистов на Аррас, что создало условия для эвакуации британских войск из Дюнкерка.