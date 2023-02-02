Трамп раздражен: «Сбейте этот шар!»

Ранее представитель МИД КНР уточнил, что «аэростат прибыл из Китая и его назначение носит гражданский характер, в частности зонд используется для метеорологических исследований». По его словам, «из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса».

«Сбейте этот шар!», - написал он в своей социальной сети Truth Social.

Как сообщил ранее пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер, власти США зафиксировали и отслеживают высотный разведывательный воздушный шар, который сейчас находится над континентальной частью США.

По его словам, «шар в настоящее время перемещается на высоте значительно большей, чем та, на которой осуществляют коммерческие авиаперевозки, и не представляет какой-либо военной или физической угрозы для людей на земле».

Вместе с тем в американском оборонном ведомстве заявили, что считают опасным сбивать данный шар из-за его внушительных размеров.

В Пентагоне также отметили, что власти США «незамедлительно приняли меры после того, как шар был обнаружен, чтобы препятствовать сбору важной информации».