Это Исполнительный контракт на реализацию проекта ветроэнергетики мощностью до 1,5 ГВт в море, Меморандум о взаимопонимании по созданию ветряной электростанции мощностью 1 ГВт на суше и Меморандум о взаимопонимании по развитию систем хранения энергии в Азербайджане.

В Баку в ходе 9-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии Министерство энергетики и компания ACWA Power Королевства Саудовская Аравия подписали ряд документов.

«С сегодняшнего дня наше партнерство с компанией ACWA Power расширяется проектами по созданию ветряных электростанций общей мощностью 2,5 ГВт и впервые в нашей стране систем хранения энергии, - сказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. - Эти проекты являются очередным вкладом в реализацию государственной политики по развитию Азербайджана как страны зеленого роста и поставщика зеленой энергии. Наша совместная деятельность с ACWA Power важна не только для обеспечения новых мощностей для планируемого коридора зеленой энергии от Каспия до Европы, но и для сокращения выбросов углерода, ускорения энергетического перехода».

Председатель ACWA Power Мохаммад Абунайан сказал: «Азербайджан движется к более чистому и устойчивому будущему под мудрым и дальновидным руководством. Мы, как компания ACWA Power, высоко ценим наши отношения с азербайджанскими партнерами и рады расширить свою роль в ускорении трансформации энергетики страны сегодня подписанием новых соглашений».

Следует отметить, что в настоящее время с компанией ACWA Power ведется сотрудничество по строительству ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт.