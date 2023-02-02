Блинкен не поедет в Китай из-за «шпионского шара»
Госсекретарь США Энтони Блинкен отложит визит в Китай на фоне ситуации со «шпионским шаром».
Об этом сообщил телеканал ABC.
Как ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность переноса или отмены визита Блинкена в Китай из-за ситуации с китайским «шпионским шаром», оказавшимся в воздушном пространстве США.
По их данным, в администрации Байдена опасаются, что визит Блинкена на фоне ситуации с шаром может «подать неверный сигнал».
Ранее предполагалось, что госсекретарь США посетит Китай 5-6 февраля.