Блинкен не поедет в Китай из-за «шпионского шара»

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложит визит в Китай на фоне ситуации со «шпионским шаром» .

Как ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность переноса или отмены визита Блинкена в Китай из-за ситуации с китайским «шпионским шаром», оказавшимся в воздушном пространстве США.

По их данным, в администрации Байдена опасаются, что визит Блинкена на фоне ситуации с шаром может «подать неверный сигнал».

Ранее предполагалось, что госсекретарь США посетит Китай 5-6 февраля.