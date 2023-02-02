Мишель: Мы не боимся Кремля, потому что Украина и ЕС – семья
Будущее Украины - с Европейским союзом, ЕС не напуган и не боится России.
Об этом заявил председатель Совета Европейского союза Шарль Мишель по итогам 24-го саммита Украина-ЕС.
“Мы здесь с четким посланием о двух вещах. Первое - это месседж вам и народу Украины: ЕС будет поддерживать вас всем, чем можем, так долго, сколько нужно. Мы не напуганы, мы не боимся Кремля, потому что Украина и ЕС – семья. Мой второй месседж – будущее Украины с Европейским союзом”, – сказал Мишель на пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Мишель подчеркнул, что народ Украины сделал четкий выбор в пользу свободы и демократии, и ЕС принял четкое решение, что “будущее Украины с ЕС, в нашем общем Европейском союзе”.
“Ваша судьба - наша судьба”, - заверил он.