Скандал в Украине: советник замминистра обороны присвоил миллиарды

Правоохранительные органы уличили советника заместителя министра обороны Украины (на общественных началах) в завладении средствами, предназначенными на закупку товаров для украинской армии.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Офис генерального прокурора Украины.

«При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора разоблачен и уведомлен о подозрении советник заместителя министра обороны Украины (на общественных началах) в завладении средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)», - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, советник в сговоре с директором предприятия завладели средствами, полученными по договорам поставки товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины.

«Эти средства были выделены Министерством обороны Украины. Такими действиями государству нанесено более 1,7 млрд гривен ($46 млн) ущерба», - указывается в сообщении.

Досудебное расследование проводит Главное следственное управление Нацполиции Украины.