Загадочный шар некоторое время летал над Канадой

Потерявший управление китайский метеорологический зонд, который в четверг был зафиксирован в небе над континентальной частью США, какое-то время провел и в канадском воздушном пространстве.

Об этом сообщил телеканал Global News со ссылкой на свои источники.

Кроме того, в МИД Канады телеканалу сообщили, что посол КНР в Оттаве был вызван в связи с этой ситуацией, "которая была описана в заявлении Министерства национальной обороны Канады".

"Мы продолжим активно излагать нашу позицию китайским официальным лицам по нескольким каналам", - заявила Global News представитель ведомства Маева Прото, но не уточнила, какую именно позицию.