Загадочный шар некоторое время летал над Канадой
Потерявший управление китайский метеорологический зонд, который в четверг был зафиксирован в небе над континентальной частью США, какое-то время провел и в канадском воздушном пространстве.
Об этом сообщил телеканал Global News со ссылкой на свои источники.
Кроме того, в МИД Канады телеканалу сообщили, что посол КНР в Оттаве был вызван в связи с этой ситуацией, "которая была описана в заявлении Министерства национальной обороны Канады".
"Мы продолжим активно излагать нашу позицию китайским официальным лицам по нескольким каналам", - заявила Global News представитель ведомства Маева Прото, но не уточнила, какую именно позицию.
Ранее представитель МИД КНР уточнил, что "аэростат прибыл из Китая и его назначение носит гражданский характер, в частности зонд используется для метеорологических исследований".
По его словам, "из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса".
Тем не менее, в США назвали зонд "шпионским".