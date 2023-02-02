Новый пакет санкций ЕС против России подразумевает ограничения на €10 млрд
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет санкций против России включает ограничения на сумму 10 млрд евро.
«Десятый пакет санкций в пути, он будет объемом 10 млрд евро. Это будет снова масштабный пакет», - сказала фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве.
Накануне она заявила, что новый санкционный пакет против России будет принят в Европейском союзе к 24 февраля.
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