Москва о планах Украины вступить в ЕС
Евросоюз считает бесконечно далекими перспективы Украины на вступление в объединение, куда Турция пытается попасть уже более 30 лет.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
"На этот вопрос уже ответили в самом Евросоюзе - "Украина находится на расстоянии световых лет от членства в ЕС", - ответила дипломат на просьбу прокомментировать слова украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля о планах Киева присоединиться к объединению за два года. - На днях это еще раз подтвердили в Еврокомиссии - "членство в ЕС - это марафон, а не спринт". Как мы знаем, некоторые "атлеты" - Турция, к примеру, - бегут уже более 30 лет".
По ее словам, Киев неприкрыто эксплуатирует миф о "жертве агрессии" и "занимается откровенным иждивенчеством", требуя от Запада помощь "в качестве оплаты за свои агрессивные действия против России".
"При этом продолжает неонацистские выходки, грубо нарушающие конституцию Украины и ее международные обязательства в области основополагающих прав и свобод", - добавила Захарова.
"Украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз, по сути, подыгрывает США, которые таким образом устраняют в его лице экономического конкурента, оставляя ЕС один на один разбираться с украинской черной дырой. И если еврочиновники действительно думают о благополучии своих граждан, то им стоит прекращать выбрасывать деньги на ветер агрессивных планов Киева, подорвавших безопасность и стабильность на европейском континенте", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Она напомнила, что, по оценкам ЕС, Украине уже выделено порядка 50 млрд евро, "и необходимо порядка 5 млрд евро в месяц".
"Эти средства лягут тяжелым бременем на рядовых граждан стран Евросоюза, которые переживают непростые времена в результате недальновидной макроэкономической политики ЕС", - заключила дипломат.