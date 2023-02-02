Москва о планах Украины вступить в ЕС

Евросоюз считает бесконечно далекими перспективы Украины на вступление в объединение, куда Турция пытается попасть уже более 30 лет.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"На этот вопрос уже ответили в самом Евросоюзе - "Украина находится на расстоянии световых лет от членства в ЕС", - ответила дипломат на просьбу прокомментировать слова украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля о планах Киева присоединиться к объединению за два года. - На днях это еще раз подтвердили в Еврокомиссии - "членство в ЕС - это марафон, а не спринт". Как мы знаем, некоторые "атлеты" - Турция, к примеру, - бегут уже более 30 лет".