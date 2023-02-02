Пригожин о возможной поездке в Киев

Безусловно, моя поездка в Киев исключена.

Так основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал возможность явиться на допрос в Киев в рамках заведенного против него уголовного дела.

В Украине Пригожина подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и частью второй статьи 437 («Ведение агрессивной войны») Уголовного кодекса.