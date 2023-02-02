Пригожин о возможной поездке в Киев
Безусловно, моя поездка в Киев исключена.
Так основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал возможность явиться на допрос в Киев в рамках заведенного против него уголовного дела.
В Украине Пригожина подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и частью второй статьи 437 («Ведение агрессивной войны») Уголовного кодекса.
«Здоровый человек не ходит с голой ж… на мороз. А в составе дружного коллектива ЧВК «Вагнер», объективности ради, в эти сроки до Киева я добраться не успею. Хотя… заканчивайте сопротивляться в Бахмуте, тогда могу зайти с территории Беларуси. Вот и поговорили по поводу целостности. А если серьезно, приезжайте в Бахмут, сядем спокойно и все обсудим», - приводит слова Пригожина его пресс-служба.