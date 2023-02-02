Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:52

Как сообщалось ранее, ряд западных стран, в том числе США, одна за другой закрыли свои консульства в Стамбуле, ссылаясь на угрозы терактов. Согласно турецким источникам, послы США, Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Англии, Германии, Бельгии, Франции и Италии, решившие закрыть свои консульства в Анкаре, были вызваны в МИД Турции для объяснений. Послам напомнили, что, в соответствии с Венской конвенцией, страна полностью обеспечивает безопасность всех иностранных диппредставительств, находящихся на ее территории.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что данный шаг является частью «психологической войны», развязанной Западом накануне предстоящих президентских выборов. По словам главы турецкого МВД, некий «агент внешней разведки» передал западным странам безосновательную информацию о том, что в Стамбуле ожидаются теракты. «Суть такова: агент разведки другой страны предлагал сотрудничество нескольким лицам, которые предположительно являются членами ИГИЛ в Турции. Турецкая контрразведка отслеживала эти контакты. Агент совершил несколько визитов к этим людям, предлагая сотрудничество, а затем уехал из Турции. Поскольку этот агент не справился с поставленной перед ним задачей, он передал ложную информацию в разведку той страны, которая первой предупредила о возможности терактов. После этого была начата психологическая война, направленная на распространение заведомо ложных сведений о том, что ИГИЛ организует массовые атаки в Турции», - сказал Сойлу. Министр внутренних дел добавил, что турецкому государству точно известна личность агента иностранной разведки, слившего недостоверную информацию. По его словам, цель психологической войны — сорвать новый туристический сезон в Турции.

Полковник в отставке и эксперт по безопасности Эрай Гючлюэр считает, что даже если информация, просочившаяся в западные страны, о будущих терактах в Стамбуле необоснованна, турецкие спецслужбы всё равно должны усилить контроль за правопорядком, потому что накануне выборов в стране могут произойти любые провокации. Бурхан Сили, глава туристической ассоциации Алайна, сказал, что не припоминает, чтобы западные страны предпринимали подобные шаги начиная с 1974 года, когда Турция ввела войска на Северный Кипр. По его словам, закрытие консульств не может повлиять на поток туристов в краткосрочной перспективе, но если напряженность будет сохраняться, то возникнут некоторые трудности.